Ahmed Tazaza Megiddo Hapishanesi'nde Hayatını Kaybetti

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde "idari tutuklu" olarak bulunan 20 yaşındaki Filistinli Ahmed Tazaza'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail tarafıyla iletişimi sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğü, (Batı Şeria'nın kuzeyindeki) Cenin kenti sakinlerinden idari tutuklu Ahmed Tazaza'nın Megiddo Hapishanesi'nde şehit olduğunu bildirdi." ifadesine yer verildi.

6 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan 20 yaşındaki Tazaza'nın neden hayatını kaybettiğine dair ise "net bilgi" bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi istendi.