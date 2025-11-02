Haberler

İsrail Hapishanesinde Bir Filistinlinin Ölümüyle Esir Kaybı 81'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 81'e ulaştığı bildirildi. Son kayıp, 63 yaşındaki Muhammed Gavadira isimli Filistinli esirin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in hapishanelerinde yaşanan sistematik insan hakları ihlalleri ve can kaybının artabileceğine dair uyarıda bulundu.

İsrail hapishanesinde tutulan 63 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren esir Filistinlilerin sayısının 81'e çıktığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ile resmi şekilde irtibat kuran Filistin Sivil İşler Genel Kurumundan tebliğ edilen gelişme paylaşıldı.

Buna göre, İsrail hapishanesinde tutulan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ilinden Filistinli esir Muhammed Hüseyin Muhammed Gavadira (63) hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Gavadira'nın 6 Ağustos 2024 tarihinde gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana İsrail'in güneyindeki Ganot hapishanesinde tutulduğu ifade edildi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin, idari tutuklu Sami Gavadira ile bu senenin başında Hamas ile İsrail arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılarak Mısır'a gönderilen Şadi Gavadira'nın babası olduğu bilgisi verildi.

Ortak açıklamada, İsrail cezaevi idaresinin, Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ardından esirlere yönelik suç ve ihlallerini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılanların tanıklıklarına göre İsrail hapishanelerinde yaşanan çok boyutlu ve sistematik işkence suçları ile sahadaki infazlara dair kesin kanıtlar oluştuğu; bu durumun, takas anlaşması kapsamında teslim edilen naaşlarda tespit edildiği aktarıldı.

Son kayıpla birlikte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 81'e, 1967'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 318'e, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısının da 89'a ulaştığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler Heyeti, İsrail hapishanelerinde binlerce kişinin, en temel yaşam koşullarından dahi yoksun şekilde tutulması; işkence, aç bırakma, fiziksel ve cinsel saldırılar, tıbbi suçlar ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi sistematik ihlallere maruz kalması nedeniyle can kaybı sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Gavadira'nın ölümünden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail liderlerinin Filistin halkı ve Filistinli esirler aleyhinde işlenen savaş suçlarından sorumlu tutulması için önlem alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı

Trump'a soğuk duş! ABD'nin borcu rekor düzeye ulaştı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.