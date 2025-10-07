İsrail Hapishanesinde Alıkonulan Aktivist Sağlık Sorunlarıyla Döndü

Küresel Sumud Filosuna Libya'dan katılan Ömer Muhtar gemisindeki İskoçyalı 70 yaşındaki aktivist Margaret Pacetta alıkonulduğu İsrail hapishanesinde ilaçlarının verilmemesi nedeniyle ülkesine döndüğünde hastaneye kaldırıldı.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pacetta'nın alıkonulduğu İsrail hapishanesinde ilaçlarının kasıtlı olarak verilmediği belirtildi.

Pacetta'nın İsrail güçlerinin kötü muamelesi ve tıbbı ihmali sonucu sağlık durumunun kötüleştiği ve ülkesine ulaştığında hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ömer Muhtar gemisi Sumud filosuna katılmıştı

Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinde 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nijeryalı aktivist dışında gemide bulunan herkesin serbest kaldığı belirtilmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.