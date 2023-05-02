İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli Adnan, özgürlük için girdiği mücadelede can verdi

İsrail hapishanesinde "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için yaklaşık 3 ay önce başlattığı açlık grevinde bugün hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan'ın ömrü özgürlük mücadelesiyle geçti.

İslami Cihad Hareketinin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yöneticilerinden Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı 87 gündür açlık grevi yapıyordu. Sağlık durumu giderek kötüleşen 44 yaşındaki Filistinli, tutulduğu hapishanede hürriyetine kavuşamadan yaşamını yitirdi.

İsrail hapishanelerinde büyük bölümü "idari tutuklu" olmak üzere toplam 8 yıl geçiren Adnan, uzun süreli grevleri nedeniyle "açlık greviyle mücadelenin öncüsü" lakabıyla biliniyor.

Adnan, idari tutukluluğu protesto etmek için bu yola başvurduğunu, İsrail'i caydırmak için bunu bir silah olarak kullandığını ifade etmişti.

"Adnan'ın vefatının sorumlusu İsrail"

İnsan hakları kuruluşları ve Filistinli gruplar, Adnan'ın tıbbi ihmale maruz kaldığını belirterek ölümünden İsrail'i sorumlu tutuyor.

Bu kuruluşların, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" belirtmesine rağmen, bu girişim, İsrail mahkemesi tarafından iki defa reddedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı da Adnan'ın ölümünü, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) götüreceklerini bildirdi.

Önceki açlık grevleri

Lisansını matematiksel iktisat alanında tamamlayan Adnan, İsrail hapishanelerinde daha önce 5 kez açlık grevi gerçekleştirdi. Hayatını kaybettiği altıncı grev ise en uzunu oldu.

Adnan tutukluluğu süresince 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün açlık grevi yaptı.

Önceki açlık grevlerinde taleplerinden bazıları yerine getirildi, hatta serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuştu. Ancak İsrail tarafından defalarda keyfi tutuklamalara maruz kalmaya devam etti.

İsrail, son açlık grevi sırasında geçen ay bazı kurumlar ve Filistinli grupların, sadece su içen Adnan'ın ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı konusundaki uyarılarını da dikkate almadı.

Adnan'ın vasiyeti

Adnan, tutuklu bulunduğu İsrail hapishanesinde kaleme aldığı vasiyetini, "Şehadete yaklaşan kişinin vasiyetini yazması haktır" ifadesiyle 2 Nisan'da yakınlarına gönderdi.

"Bedenimin zayıfladığı, kemiklerimin güçsüzleştiği, takatimin azaldığı sevgili ve asil Filistin'in Er-Remle beldesindeki hapishane odamdan size vasiyetimi gönderiyorum. Vasiyetim ailem, çocuklarım, eşim ve halkım için." ifadeleriyle vasiyetine başlayan Adnan, eşine ve çocuklarına "Yüce Allah'tan korkup sakınmalarını, onun ipine sımsıkı sarılmalarını, Allah'tan başka kimseye yaslanmamalarını ve her zaman doğruyu söylemelerini" vasiyet etti.

Adnan, Filistin halkına hitaben ise şu ifadeleri kullandı:

"Ey onurlu halkım, silere Yüce Allah'ın merhametine, zaferine ve kudretine güvenmeyi vasiyet ediyorum. Yeryüzü Allah'ındır ve burada bize bir vaat var; o da ahirettir. Ümitsizliğe kapılmayın, Allah'ın yardımı ve kullarına yardım vaadi yakındır."

İsrail'in idari tutukluluk uygulaması

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta 4 bin 900 mahkum ya da tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı, 1000'den fazlası da herhangi bir suçlama yöneltilmemiş, hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklulardan" oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.