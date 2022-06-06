İsrail hapishanesinde 96 gündür açlık grevi yapan Filistinlinin sağlık durumu kötüleşti - Haberler

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına tepki amacıyla 96 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi.

Avavde'nin avukatı Cevad Bulus'un, Ramle Hapishanesi Hastanesi'nde yatan Avavde'yi ziyaret etmesinin ardından Filistin Esirler Cemiyetinden yazılı açıklama yapıldı.

Bulus'un ifadelerine yer verilen açıklamada, "Filistinli tutuklunun sürekli kustuğu, görme sıkıntısı çektiği, el ve ayaklar ile kaslar başta olmak üzere tüm vücudunda şiddetli ağrılar olduğu" aktarıldı.

Avukat Bulus ayrıca Avavde'nin, talepleri yerine getirilinceye kadar açlık grevine devam etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İsrail makamları tarafından daha önce 4 kez tutuklanan Avavde son olarak, 27 Aralık 2021'de yeniden tutuklanmış ve hakkında "idari tutukluluk" kararı verilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, " İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.