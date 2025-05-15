İsrail Hapishanesinde 3 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Hapishanesinde 3 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti
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Gazze Şeridi'nden alıkonulan üç Filistinlinin İsrail hapishanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. 7 Ekim'den bu yana toplam 69 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nden alıkonulan 3 Filistinlinin daha İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir (Vicdan) Esirleri Koruma Kurumundan yapılan ortak açıklamada, Gazze'den alıkonulan Eymen Kudeyh (56), Bilal Selame (24) ve Muhammed el-Estal'ın (46) tutuldukları İsrail hapishanesinde öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 44'ü Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısının ise 306'ya yükseldiği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, bugün Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılı dolayısıyla yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "en kanlı dönemi" yaşadığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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