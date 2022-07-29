Son Dakika | İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Gazze'den destek - Haberler

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Son Dakika | İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Gazze'den destek

Gelen son dakika haberine göre Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde alıkonulan ve özellikle cezaevinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde eda etti.

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Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde alıkonulan ve özellikle cezaevinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde eda etti.

İslami Cihad Hareketinin çağrısı üzerine çok sayıda Filistinli, Gazze'deki Kızılhaç binası önünde toplandı. Cuma namazını burada kılan cemaat, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için dua etti.

Cuma hutbesini okuyan İslami Cihad Hareketi yetkilisi Tevfik Kanneyta, bazısı açlık grevi yapan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest kalması için Filistin gruplardan tüm seçenekleri ve araçları kullanmalarını talep etti.

AA / Mohammed Dahlan - Güncel

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