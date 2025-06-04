İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklu Sayısı 10 Bin 400'ü Aştı

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklu Sayısı 10 Bin 400'ü Aştı
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Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir (Vicdan) Esirleri Koruma Kurumu, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 10 bin 400'ü geçtiğini açıkladı. Tutuklular arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu ve esirlerle ilgilenen kuruluşlar, 10 bin 400'den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğunu bildirdi.

Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir (Vicdan) Esirleri Koruma Kurumundan yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu ve esirlerin sayısının haziran ayı itibarıyla 10 bin 400'ü aştığı belirtildi.

Açıklamada, "Tutuklular arasında 8'i idari tutuklu 49 kadın ve 440 çocuk bulunuyor. Söz konusu kişilerden 3 bin 562'si idari tutuklu." ifadesine yer verildi.

Tutuklular arasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve "yasadışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinlinin olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sayının, İsrail askeri kamplarında tutulanların hepsini kapsamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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