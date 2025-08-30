İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Kadın Tutuklulara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri Rapor Edildi

Filistinli kadın tutuklular, İsrail hapishanelerinde sistematik olarak uygulanan ruhsal ve fiziksel işkence, çıplak aramalar, aşırı kalabalık ve sağlık hizmetine erişim engeli gibi ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya bulunuyor.

Filistinli insan hakları örgütü el-Avde'nin yayımladığı rapora göre, tutuklu Filistinli kadınlar, aşırı kalabalık hücrelerde haşereler ve hijyen eksikliğiyle mücadele ederken, günlük çıplak aramalar ve psikolojik baskılarla hayatlarını sürdürüyor.

Temel yaşam malzemeleri ve kişisel eşyaların sağlanmaması, yaşanan zorlukları daha da artırıyor.

Raporda, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadınlara yönelik sistematik işkence ve cinsel istismar belgeleriyle ortaya konularak, işkencenin ve aşağılamanın bireysel olaylar olmadığı, aksine İsrail politikası çerçevesinde organize edildiği vurgulandı.

İşkence ve cinsel şiddet iddiaları araştırılsın çağrısı

Filistinli kadınların tutulduğu İsrail cezaevlerinde yaşanan koşulları, uluslararası hak örgütlerinin ve eski tutukluların ifadelerine dayandıran raporda, Filistinli kadın tutuklulara yönelik işkence ve cinsel şiddet iddialarının bağımsız bir uluslararası soruşturmayla araştırılması, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in kurduğu soruşturma komisyonuyla tam işbirliği yapması ve tutuklu kadınlara erişim sağlanması çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca tüm tutuklu kadınlar için tıbbi ve hukuki koruma sağlanması, İsrail ile askeri ve güvenlik işbirliğinin uluslararası standartlara uyum sağlanana kadar askıya alınması ve mağdurlara rehabilitasyon ve tazminat programlarının uygulanması gerektiği belirtildi.

Raporda, hapishanelerde yaşanan bu kötü muamelenin, İsrail'in Filistinli kadın tutuklular üzerinde uyguladığı sistematik baskının ve uluslararası hukuku ihlal eden politikasının somut bir göstergesi olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Filistinli tutuklu akademisyenden "Beni unuttunuz" mesajı

Filistinli akademisyen Sirin Muhammed Esad es-Saidi de İsrail'in Damun Hapishanesi'nde onlarca Filistinli kadın tutuklu arasında, insanlık dışı koşullar altında yaşamını sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 1979'da doğan Filistinli akademisyen Saidi, 12 Şubat 2025 gecesi tutuklanmasının ardından direniş ve gösterdiği duruşla dikkat çeken isimlerden biri.

Doktora derecesini Ürdün'deki Uluslararası İslam Bilimleri Üniversitesi'nde İslami Hukuk alanında alan es-Saidi, Tulkerim Kızlar İslami Okulu ve Kudüs Açık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu.

Tutuklanmasının ardından da eğitim ve akademik çalışmaları ile bağlı kaldığı kurumlarını yakından takip ediyor.

İsrail'in ağır insan hakları ihlalleri ile zikredilen Damun Hapishanesi'ndeki koşulları aşırı kalabalık, haşere ve hamam böceklerinin yoğun olduğu hücreler, baş gardiyanın sabahın erken saatlerinden itibaren bağırarak yaptığı turlar, çıplak aramalar ve tekrar eden baskılar şeklinde tanımlayan Saidi, hücrelerde temel yaşam malzemeleri ve kişisel eşyaların sağlanmadığını, bu durumun tutuklu kadınların hayatını daha da zorlaştırdığını aktardı.

Hücre arkadaşları aracılığıyla aile ve sevdiklerine mesaj gönderen Saidi, duygu yüklü ifadelerle, "Sanki beni unuttunuz… Kardeşinizi unuttunuz, avukat göndermediniz. Bu haksızlık… Neden?" ifadeleriyle sitem etti.

Filistin Esirler Cemiyeti, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamaları kapsamında herhangi bir suçlama yapmaksızın 25 Filistinli kadını hapishanelerde tuttuğunu belirtmişti.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail makamlarının Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 900 kişi hakkında idari tutukluluk kararı çıkardığına dikkat çekilerek, bunların arasında kadın çocuk ve yaşlıların da olduğu vurgulanmıştı.