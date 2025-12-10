İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirleri soğukla cezalandırıyor

İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli esirleri, soğuk kış aylarında ısınma imkanı ve uygun giysilerden mahrum bırakarak dondurucu soğukla cezalandırdığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinin son yıllardaki en soğuk günlerini yaşadığı ve koğuşların birer buzhaneye döndüğü kaydedildi.

Koğuşların içinde hissedilen soğuk havanın dışarıdan çok daha şiddetli olduğu aktarılan açıklamada, "Esirlerin bir kısmı, sıcak bir yatak sağlanmadığı için yerde yatıyor; bir kısmı kumaş parçasına sarılmış, diğer bir kısmı ise ilaç ve battaniye olmadığı için geceyi titreyerek geçiren hastalardan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Yakında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler arasında toplu bir sağlık sorunu yaşanma ihtimali nedeniyle uyarıda bulunan Heyet, bu durumun yalnızca "zor şartlar" ifadesiyle geçiştirilemeyeceğini ve bunun esirlerin yaşamlarına yönelik "kasıtlı bir saldırı" olduğunu vurguladı.

Geçen her saniyenin esirlerin hayatını tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerden Abdurrahman es-Sebatin'in (22) yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "yavaş ölüm" politikası uyguladığını kaydeden Hamas, bunun işlenen suçları ispatlayan yeni bir delil olduğunun altını çizdi.

Hamas açıklamasında İsrail hapishanelerindeki insani durumun vehametine dikkati çekerken, hapishanelerde Filistinli esirlere yönelik "sistematik infazlar gerçekleştirildiğini" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımı savaşının başından bu yana hapishanelerde yaşamını yitiren Filistinli esirlerin sayısının 100'ü geçtiği kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, askeri kamplarda tutulan esirlere ek olarak, 50'den fazla kadın ve yaklaşık 350 çocuk da dahil olmak üzere 9.300'den fazla Filistinli mahkum İsrail hapishanelerinde tutuluyor.