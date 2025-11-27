Haberler

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Esirler Açlık Çekiyor

Güncelleme:
Haaretz gazetesi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin yetersiz gıda nedeniyle açlık çektiğini ve Yüksek Mahkeme kararının uygulanmadığını duyurdu. Cezaevi ziyaretlerinde esirlerin açlık durumunu tespit eden STK'lar, gerekli önlemlerin alınması için mahkemeye başvuruda bulundu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin "açlık" çektiğini ve İsrail mahkemesinin kararının aksine çok az miktarda yiyecek alabildiklerini belirtti.

Gazetenin cezaevlerindeki esirlerin ifadelerine dayandırdığı haberinde, İsrail'deki Yüksek Mahkeme'nin esirlerin sağlıklarını koruyabilmeleri için devletin yeterli gıda sağlaması gerektiği kararına karşın yaklaşık 3 aydır durumda bir değişikliğin olmadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail Sivil Haklar Derneği ve Gisha örgütünün cezaevi ziyaretlerinde "açlık" durumunu tespit ettiği, Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunduğu aktarıldı. Söz konusu örgütlerin, mahkemenin kararını uygulamayan Cezaevleri Hizmetleri Komiseri Kobi Yaakobi'nin tutuklanması ya da para cezasına çarptırılmasını istediği ifade edildi.

Haberde, farklı cezaevlerinde 53 esiri ziyaret eden bir avukatın "Esirlerin tamamı aldıkları yiyeceklerin yetersiz ve kalitesiz olduğunu belirtti. Mahkumlar, açlıktan ölmek üzere olduklarını ve sürekli yemek hayalleri kurduklarını söyledi." açıklamasına da yer verildi.

Esirlerin tamamının, hapse atılmalarından bu yana yiyecek yetersizliğinden etkilendiği, bazı esirlerin yarı yarıya hatta daha fazla kilo verdiği belirtildi.

İsrail'in iddiaları

İsrail Cezaevi Hizmetleri, Haaretz'in haberine ilişkin yaptığı açıklamada, Cezaevi Hizmetlerinin, Yüksek Mahkeme'nin kararında belirtildiği gibi tüm tutuklulara sağlıklarını koruyacak miktar ve bileşimde yiyecek sağlama yükümlülüğü konusunda herhangi bir anlaşmazlık olmadığını ileri sürdü.

Kararın ardından Cezaevi Hizmetlerinin, kararı tam olarak uygulamak üzere görevdeki ve emekli memurlar ile profesyonellerden oluşan bir ekip atadığı iddia edildi.

Aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli tutuklu, İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. Filistin ve İsrail insan hakları ile medya raporlarına göre, bunların bazıları öldürüldü.

İsrail'de Yüksek Mahkeme, eylül ayında, Cezaevi Hizmetlerinin, "güvenlik mahkumlarına" sağlıklarını koruyabilecek uygun miktar ve bileşimde yiyecek de dahil olmak üzere temel yaşam koşullarını sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair belirtiler bulunduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
