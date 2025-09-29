Haberler

İsrail Hapishanelerinde Sağlık Çalışanlarına Kötü Muamele İddiası

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının hapishanelerde zorla kaybedildiğini ve felaket boyutu kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladı. Uluslararası kuruluşlara, sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının zor tutukluluk şartları altında İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu sağlık çalışanlarının İsrail hapishanelerindeki durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarının "felaket" boyutuna ulaşan şartlarda tutuldukları ve kötü muameleye maruz kaldıkları kaydedildi.

Gazze'den alıkonulan 361 sağlık personelinin İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" ve İsrail makamlarının insan hakları kuruluşlarına bu kişilerin durumunu takip etmesini engellediği ifade edildi.

İnsan hakları ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki sağlık çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
