İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutukluların Ölüm Sayısı 73'e Yükseldi

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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak, İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısı 73'e ulaştı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile yapılan açıklamada, 'idari tutukluluk' altında tutulan Luey Faysal Muhammed Nasrallah'ın hastanede öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarla eş zamanlı İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısının da 73'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "idari tutukluluğu" devam eden 22 yaşındaki Filistinli tutuklu Luey Faysal Muhammed Nasrallah'ın Necef Hapishanesinden hastaneye sevk edildiği ve orada öldüğü belirtildi.

Filistinli gencin, Mart 2024'te gözaltına alındığı ve kendisine hiçbir suçlama yapılmaksızın idari tutukluluk kapsamında hapishanede tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli esirlerin sayısının da 73'e yükseldiği aktarıldı.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayı çoğunlukla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı kullanıyor.

Bu uygulamayla İsrail, Filistinlileri herhangi bir suçlama olmadan 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle tutukluluk süresini suçlama belirtmeden 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, 47'si kadın ve 440'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 562 Filistinliyi "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında alıkoyuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinli bulunurken, toplamda 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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