İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklulara Yönelik Cinsel İşkence İddiaları

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), özellikle Gazze Şeridi'nden alıkonanlar olmak üzere, İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara uygulanan sistematik tecavüz ve cinsel işkenceye dair şok edici tanıklıkları belgeliyor.

Gazze merkezli PCHR, internet sayfasından yaptığı açıklamada, insanlık dışı ihlallerin belgelendirilmesine ilişkin yapılan çalışmalara dair ayrıntılı bilgi paylaştı.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerden, "tecavüz, zorla çıplak bırakılma, zorla video yada fotoğraflarının çekilmesi, cinsel şiddet ve saldırı" gibi işkence yöntemlerinin kullanıldığını ortaya koyan tanıklıkların toplandığını belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin ve suçların münferit olaylar olmadığı ve özellikle Gazze halkına yönelik soykırım çerçevesinde yapılanların sistematik politika halinde uygulandığı vurgulandı.

Kurbanlar arasında, İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğrayan 42 yaşında Filistinli bir kadın ile 35 yaşında Filistinli bir erkek, cinsel işkence gören iki kişi de dahil olmak üzere çok sayıda kadın ve erkek esirin yer aldığı kaydedildi.

PCHR, Mayıs 2025'te de benzeri durumları yaşayan Filistinli tanıkların ifadelerinin bir araya getirildiği bir rapor daha yayımlamıştı.

Belgelenen suçların birer savaş suçu olduğunun da altı çizilen açıklamada, söz konusu insan hakları ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne birer delil olarak sunulacağı ve suçluların cezalandırılmasının talep edileceği vurgulandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, açıklamasında Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, işkence ve zorla kaçırılmaların durdurulması için acilen harekete geçmeleri ve Kızılhaç Örgütü'nün gözaltı merkezlerine erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.