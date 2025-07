İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklulara İşkence İddiaları

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin, işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı, bazılarının "alkol içmeye zorlandığı" bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Gazze'den alıkonulan kişileri temmuz ayında İsrail hapishanelerinde ziyaret etti.

Söz konusu kurumlar, bu ziyaretlerde Filistinli tutukluların yaşadığı ihlallere dair anlattıklarını rapor olarak hazırladı.

İsrail'in Negev, Ofer, Sde Teiman ve Moskoviye cezaevlerindeki bazı Filistinlilerin ziyaret edildiği belirtilen raporda, Filistinli tutukluların gözaltı koşulları, işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi durumlara yer verdildi.

Rapora göre, Gazze'den Şubat 2024'te alıkonulan Filistinli M.Y, İsrail'in çeşitli hapishanelerinde kaldığını belirterek "Her türlü işkenceye maruz kaldım. Bugün bir hapishanenin çadır bölgesinde tutuluyorum, her çadırda 27 kişi var. Sürekli saldırı, açlık ve aşağılanmalara maruz kalıyoruz." dedi.

Filistinli tutuklu, "Yemekler yenilebilecek gibi değil. Yemeği tek öğünde birleştirmek için oruç tutmak zorunda kalıyoruz. Uyuz hastalığına karşı tedaviden mahrumuz. Hastalığa hijyen eksikliği de eklenince durum daha da kötüleşiyor." diye konuştu.

Gazze'den alıkonulduğunda şiddetli şekilde darbedildiğini anlatan Filistinli, kendisine metal dikiş atıldığını, yaklaşık 4 ay boyunca bu dikişlerin vücudunda kaldığını ve enfeksiyona neden olduğunu söyledi.

Filistinli tutuklu ayrıca "Kudüs yakınlarındaki cezaevinde tüm elbiselerimi çıkardılar ve bana zorla alkol içirdiler." diyerek yaşadığı kötü muamele ve aşağılanmaya dikkati çekti.

"Başıma kelepçeyle vurmaları görme ve denge kaybına neden oldu"

Bir diğer Filistinli tutuklu A.V de Şubat 2024'te İsrail askerlerince Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir okuldan alıkonulduğunu, çok sayıda cezaevine nakledildiğini anlattı.

Filistinli tutuklu, "Ofer Hapishanesinden Negev Hapishanesine nakledilirken başıma kelepçeyle vurdular. Bu da sol gözümde ciddi görme bozukluğuna, sürekli baş ağrılarına ve denge kaybına yol açtı. Uyuz hastalığına da yakalandım ve içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı iyileştikten sonra yeniden nüksetti." ifadelerini kullandı.

Gazze'den Aralık 2023'te alıkonulan Filistinli H.Y de İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darbedildiğini, sağ bacağının kırıldığını, tedaviden ve ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldığını vurguladı.

Filistinli tutuklu, "Yürümekte zorluk çekiyorum ve sürekli ağrılarım oluyor." şeklinde konuştu.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı 11 bine yaklaşırken Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin sayısının 2 bin 454 olduğu ve bu sayının askeri kamplarda alıkonulanları kapsamadığı belirtiliyor.

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu binlerce kişiyi "yasa dışı savaşçı" şeklinde sınıflandırarak bu kişileri süresiz gözaltında tutabiliyor ve en temel haklarından dahi mahrum bırakıyor.

İsrail hapishanelerinde "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan ve Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin 214 Filistinli bulunuyor. İsrail ordusunun kamplarında tutulan Gazzeliler ise bu sayının içinde yer almıyor.

Serbest kalan bazı Gazzeliler, kötü şartlar ve işkenceye maruz kaldıklarını anlatıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Ağustos 2024'te yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisinin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir."