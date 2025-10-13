İsrail Hapishanelerinde Filistinli Esirlerin Yaşadığı Korkunç İhlaller

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes kapsamında serbest bıraktığı Filistinli esirler, hapishanelerde "işkence" ve "darp" gibi çok ağır ihlallere maruz kaldıklarını ifade ederek, geride kalan esir arkadaşlarının da serbest bırakılmasını istedi.

AA'ya konuşan serbest kalan Filistinli esirlerden Sami el-Futeyle, "Durumumuz çok kötüydü. Konuştuğumuz her kelimenin hesabını soruyorlardı." dedi.

Darp ve işkence gibi kötü muameleye maruz kalıp kalmadıkları sorusuna Futeyle, "Evet, bütün bunlar oluyordu." dedi.

Serbest bırakılan Hüseyin Musab da, "Hapishanedeki durumun genel olarak kötü olduğunu herkes bilir. Şartlar çok zordu, bize karşı muameleleri kötüydü ve kimse sesimizi duymuyordu. Herkes bu anları bekliyordu." diye konuştu.

"Müebbet" hapis cezasına çarptırılan Kemal Efşolap da, "Hapishanelerdeki durum çok sertti. Korku, açlık ve kötü muamele orada vardı. Oradaki durumu anlatamam." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerinde 20 yıl esir tutulan Rahman Muhammed de serbest kalıp ailesi ve sevdiklerine kavuştuğu için büyük sevinç içerisinde olduğunu söyledi.

Muhammed, hapishanede geride bıraktıkları arkadaşlarının da serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Naziler'in yaptıklarına benzer şeyler yaşadıklarını dile getiren Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte Naziler ve faşistlerin yaptıklarına dair okuduklarımızı bugün birebir yaşadık ve gördük. İlaçtan, yiyecekten, sudan ve kıyafetten bile mahrum bırakıldık. Gece gündüz darp ediliyorduk. Bazı esirlerin kolları ve bacaklarını kırdılar ve onları kanlar içerisinde bırakarak ölüme terk ettiler."

İsrail hapishanelerinde 24 yıl tutulan Anan eş-Şalabi isimli Filistinli ise, yüzündeki darp izlerini göstererek, "Bu her şeyi açıklıyor, benim daha anlatmama gerek yok." dedi.