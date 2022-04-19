İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile İslami Cihad Hareketine bağlı Muhce el- Kudüs Derneği'nin düzenlediği eyleme katılan göstericiler, idari tutukluluğu protesto için açlık grevi yapan Halil Avavde (40) ile Raid Rayyan'ın fotoğraflarını taşıdı.