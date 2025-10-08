İsrail Hapishanelerinde 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları sonrası hapishanelerde 46'sı Gazze'den olmak üzere toplamda 78 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli Esir Hareketi'nin verilerine göre, ölümlerin çoğu işkence ve tıbbi bakım yokluğundan kaynaklandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana, hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 78 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli Esir Hareketi, konuyla ilgili verileri paylaştı.???????

İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze Şeridi'nden ve biri çocuk, 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1967'den bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısının ise 315 olduğu kaydedildi.

Ölümlerin çoğunun işkence, aç bırakma ve tıbbi bakım hakkından mahrum bırakılma sonucu yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in, aralarında Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana hayatını kaybeden 74 kişinin de bulunduğu, 85 Filistinli esirin cenazelerini halen teslim etmediği de kaydedildi.

Gazze'den alıkonulan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin bilinmediği aktarılan açıklamada, sadece resmi olarak duyurulan vakalara yer verildiği, Gazze'de Filistinlilerin zorla alıkonulmaya devam edildiği hatırlatıldı.

Filistinli esirlerin tarihindeki en kanlı dönemin yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun konuyla ilgili sessizliği eleştirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
