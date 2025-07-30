İsrail, Hanzala Gemisi'ndeki Aktivistlerden Daha Fazla Sınır Dışı Ediyor

İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda alıkonulan Hanzala gemisindeki 21 aktivistten 7'sini Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutmaya devam ediyor.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistlerden 7'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.

İsrail Gözaltı İnceleme Mahkemesi'nde 28 Temmuz'da duruşmaya katılan 14 aktivistten 7'sinin daha dün sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirilen açıklamada, aktivistlerden 5'inin havaalanına, diğer 2'sinin ise Ürdün'e gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, hava yoluyla gönderilmelerine karar verilen aktivistler Ange Sahuquet (Fransa), Emma Fourreau (Fransa-İsveç), Chloe Fiona Ludden (İngiltere-Fransa), Justine Kempf (Fransa) ve Antonio La Picirella (İtalya) olduğu, Robert Martin (Avustralya) ve Tania Safi'nin (Avustralya) Ürdün üzerinden sınır dışı edildiği belirtildi.

Adalah'ın açıklamasında, Braedon Peluso (ABD), Christian Smalls (ABD), Frank Romano (ABD-Fransa), Santiago Gonzalez Vallejo (İspanya), Sergio Toribio Sanchez (İspanya), Hatem Aouini (Tunus) ve Vigdis Bjorvand (Norveç) isimli aktivistlerin İsrail tarafından hala Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde aşağılayıcı koşullarda gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, açlık grevini sürdüren gönüllülerin, havalandırma ve soğutma sistemi olmayan küçük, aşırı kalabalık odalarda tutuldukları, hijyen malzemelerinden mahrum bırakıldıkları ve odalarının haşere istilasına uğradığı ifade edildi.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na 27 Temmuz'da getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, 28 Temmuz'da ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında 28 Temmuz'da sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne nakledilmişti.