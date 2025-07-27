İsrail, Hanzala Gemisi'ndeki 21 Aktivisti Alıkoydu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek üzere yola çıkan Hanzala gemisinden alıkoyduğu 21 aktivistin insan hakları avukatlarıyla görüştüğü bildirildi.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, İsrail makamlarına defalarca yapılan görüşme talebinin sonunda kabul edildiği bildirildi.

Adalah avukatlarının 21 aktivistten 17'siyle Usdud Limanı ve bir polis karakolunda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamaya göre, avukatlar görüştükleri aktivistlerin durumunun stabil olduğu aktarırken İsrail makamlarının aktivistlere "gönüllü sınır dışı" edilmeyi teklif ettiğini aksi takdirde mahkemeye çıkarılana kadar gözaltında tutulacaklarını belirttiği bildirildi.

"Gönüllü sınır dışı" edilmeyi kabul etmeyen aktivistlerin mahkeme sonrası sınır dışı edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Adalah'tan yapılan açıklamada, aktivistlere ülkeye yasa dışı girmiş muamelesi yapan İsrail'in Hanzala gemisine uluslararası sularda baskın yaparak söz konusu aktivistleri zorla alıkoyduğu vurgulandı.

İsrail, gemiye uluslararası sularda müdahale etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.