Üye Girişi
Haberler

İsrail, Han Yunus'ta yeni bir saldırı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

(ANKARA) - Israil, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yeniden bir saldırı düzenledi. Bölgedeki sağlık ekipleri en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, Han Yunus'un batısındaki El Mevasi bölgesine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Bölgedeki sağlık ekiplerince saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda Gazzelinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar Han Yunus'taki Nasser Hastanesine sevkedildi ancak hastanelerin kapasitesinin üzerinde yaralı ile ilgilendiği bildiriliyor.

Geçen hafta İsrail'in aynı bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda, 71 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. El Mevasi daha önce İsrail güçlerince "güvenli bölge" olarak belirlenmiş ve bölgeye savaştan kaçan çok sayıda sivil yerleşmişti.

Hamas yönetimindeki bölgenin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişi yaralandığını, belirtti.

Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Gazze'de 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail saldırılarında 38 bin 345 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel

İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title