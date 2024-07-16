İsrail, Han Yunus'ta saldırı düzenledi: 40 kişi hayatını kaybetti

(ANKARA) - Israil, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un iki ayrı bölgesine saldırı düzenledi. Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişi sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda çok sayıda Gazzeli yaralandı.

İsrail'in, Han Yunus'un Batısındaki El Mevasi bölgesine ve Nuseirat mülteci kampına yönelik saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. El Mevasi'de en az 17 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Nuseirat'ta Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilerle Dayanışma Ajansına (UNRWA) ait El-Razi okuluna yönelik saldırıda ise en az 23 kişi hayatı kaybederken 73 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelerin kapasitesinin üzerinde yaralı ile ilgilendiği aktarılıyor.

Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Gazze'de 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail saldırılarında 38 bin 700 kişi hayatını kaybetti.