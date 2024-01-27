İsrail, Han Yunus'ta Bombardıman Hazırlığı Yapıyor

GAZZE, 27 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusu Perşembe günü güneydeki Han Yunus kenti sakinlerine yaklaşan bombardımanlara hazırlık olarak evlerini boşaltmaları talimatını verdi. Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı Cuma günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 26.083'e yükseldiğini açıkladı.