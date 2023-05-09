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İsrail, Han Yunus Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Han Yunus Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

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GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden dumanlar ve alevler yükseldi, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yaser Qudih/Xinhua)

GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden dumanlar ve alevler yükseldi, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yaser Qudih/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler

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