İsrail, Han Yunus Kentine Hava Saldırısı Düzenledi
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GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden dumanlar ve alevler yükseldi, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yaser Qudih/Xinhua)
GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden dumanlar ve alevler yükseldi, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yaser Qudih/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel