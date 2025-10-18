İsrail, Hamas'tan Teslim Alınan İsrailli Esirin Cesedinin Alındığını Duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu ve Şin-Bet (İsrail iç istihbarat teşkilatı) birlikleri, Kızılhaç aracılığıyla İsrailli bir rehinenin tabutunu teslim aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrailli esirin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında esirin ailesine haber verileceği aktarıldı.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esirlere ait cesetlerin sayısı 10'a çıkarken, ölen 28 esirden 18'inin cesedi hala Gazze'de bulunuyor.

Hamas, daha önce 10 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.