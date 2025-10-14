Haberler

İsrail, Hamas'tan Gelen 4 Cesedin İsrailli Esirlere Ait Olduğunu Doğruladı

İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Hamas'ın teslim ettiği 4 cesedin İsrailli esirlere ait olduğunu açıkladı. Cesetlerin tanımlanmasında İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılan testler sonucunda, Guy Iluz'un aralarında bulunduğu esirlerin kimliği belirlendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, cesetlerin Guy Iluz, Bipin Joshi ve ailelerinin isminin açıklanmasına izin vermediği 2 kişiye ait olduğu aktarıldı.

İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsünün İsrail polisi ve askeri hahamlık ortaklığında yaptığı testler sonucunda Hamas'ın teslim ettiği cesetlerin 4 esire ait olduğunun tespit edildiği ve ailelerine cenaze işlemleri için teslim edileceği belirtildi.

İsrailli esirlerden Iluz'un yaralı olarak esir alındığı ve sonrasında öldüğü öne sürülürken tüm cesetler üzerinde detaylı incelemenin sürdürüleceği kaydedildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'e teslim edilen 4 cesedin İsrailli esirler Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi ve Daniel Peres'e ait olduğu bildirilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, 4 ölü esirin ise cesedini teslim etmişti.

Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan 1968 Filistinli esir serbest kalmıştı.

