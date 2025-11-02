Haberler

İsrail, Hamas'tan 3 İsrailli esirin cesedini teslim aldı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze'de yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 3 İsrailli esirin cesedini teslim aldı. Cesetler, kimlik tespiti için Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülecek.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 3 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 3 esirin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan aldığı belirtildi.

Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirlerin cesetlerinin, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlere ait 3 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

