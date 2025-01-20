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İsrail: Hamas Taleplerimizi Yerine Getirmezse Saldırılar Devam Edecek

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın esirler listesi gönderme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda saldırıların süreceğini açıkladı. Gazze'de beklenen ateşkesin yürürlüğe girmesi kritik bir pürüzle karşı karşıya.

- İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari: "Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde bu sabah yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Hamas esirlerin listesini İsrail'e gönderme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek" dedi.

Gazze Şeridi'nde bu sabah yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasında "esir" pürüzü devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas esirlerin listesini vermeden ateşkes başlamayacak" açıklamasının ardından Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari kameralar karşısına geçti. Hamas'ın esirlerin listesini gönderme yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydeden Hagari, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek" dedi.

Hagari, ordunun ateşkesin uygulanması için tamamen hazır olduğunu ve şartlarının Hamas tarafından ihlal edilmesi halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail: Hamas Taleplerimizi Yerine Getirmezse Saldırılar Devam Edecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
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