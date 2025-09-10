Haberler

İsrail, Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırıda Başarısızlık İhtimalini Değerlendirdi

Güncelleme:
İsrail devlet televizyonu, Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlenen saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğini kaydetti. İsrail güvenlik yetkilileri ise sonuçların kesin olduğunu belirtmek için henüz beklemek gerektiğini ifade etti.

Devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının sonuçlarına ilişkin İsrail makamlarının dün "iyimser bir havada olduğu ancak bugün ise yerini karamsarlığa bıraktığı" belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrail güvenlik yetkilisi, KAN'a yaptığı değerlendirmede saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yetkili, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
