İsrail, Hamas'ın Silah Bırakmayacağı Varsayımına Göre Hareket Edecek

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hamas'ın silah bırakmayacağını ileri sürerek Tel Aviv'in Gazze'de varılan ateşkes sonrası süreçte bu varsayım üzerinden hareket ettiğini belirtti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesine brifing veren güvenlik yetkilileri, "Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceği varsayımıyla hareket ediyoruz." dedi.

Öte yandan İsrailli yetkililer, ateşkesin uygulanması ve gözetimi için Gazze Şeridi'ne girecek uluslararası gücün Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan askerlerinden oluşmasının beklendiğini ifade etti.

Haberde, Azerbaycan'ın İsrail ile yakın ilişkilere sahip olduğu, savunma ve teknoloji konularında işbirliği yaptığı, Endonezya'nın ise Tel Aviv yönetimi ile ilişkileri normalleştireceği iddiaları yinelendi.

Ateşkesin uygulanmasını sağlamak için Gazze'ye girecek uluslararası gücün hangi ülkelerden oluşacağı henüz netlik kazanmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamasında, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planı çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası gücün hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini, Washington yönetiminin de bunu kabul edeceğini ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.