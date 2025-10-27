Haberler

İsrail, Hamas'ın Silah Bırakmayacağı Varsayımına Göre Hareket Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceği varsayımını temel alarak, Gazze'deki ateşkes sonrası süreci yöneteceklerini açıkladı. Uluslararası bir gücün Gazze'ye girmesi için ülkeler üzerinde durulurken, ateşkesin uygulanması ile ilgili belirsizlikler sürüyor.

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hamas'ın silah bırakmayacağını ileri sürerek Tel Aviv'in Gazze'de varılan ateşkes sonrası süreçte bu varsayım üzerinden hareket ettiğini belirtti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesine brifing veren güvenlik yetkilileri, "Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceği varsayımıyla hareket ediyoruz." dedi.

Öte yandan İsrailli yetkililer, ateşkesin uygulanması ve gözetimi için Gazze Şeridi'ne girecek uluslararası gücün Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan askerlerinden oluşmasının beklendiğini ifade etti.

Haberde, Azerbaycan'ın İsrail ile yakın ilişkilere sahip olduğu, savunma ve teknoloji konularında işbirliği yaptığı, Endonezya'nın ise Tel Aviv yönetimi ile ilişkileri normalleştireceği iddiaları yinelendi.

Ateşkesin uygulanmasını sağlamak için Gazze'ye girecek uluslararası gücün hangi ülkelerden oluşacağı henüz netlik kazanmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamasında, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planı çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası gücün hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini, Washington yönetiminin de bunu kabul edeceğini ileri sürmüştü.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis iddialarına ilişkin soruşturma nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.