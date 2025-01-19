İsrail, Hamas'ın Serbest Bıraktığı Esirlerin Teslim Alma Anlarını Paylaştı
İsrail ordusu, Hamas tarafından serbest bırakılan 3 İsrailli esirin Kızılhaç'tan teslim alındığı anların görüntülerini paylaştı. Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi.
- İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin teslim alındığı anları paylaştı
TEL AVİV - İsrail ordusu, Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerin teslim alındığı anları paylaştı.
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in Kızılhaç'tan teslim alındığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel