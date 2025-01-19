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İsrail, Hamas'ın Serbest Bıraktığı Esirlerin Teslim Alma Anlarını Paylaştı

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İsrail ordusu, Hamas tarafından serbest bırakılan 3 İsrailli esirin Kızılhaç'tan teslim alındığı anların görüntülerini paylaştı. Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi.

- İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin teslim alındığı anları paylaştı

TEL AVİV - İsrail ordusu, Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerin teslim alındığı anları paylaştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in Kızılhaç'tan teslim alındığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

İsrail, Hamas'ın Serbest Bıraktığı Esirlerin Teslim Alma Anlarını Paylaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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