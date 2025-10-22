Haberler

İsrail, Hamas'ın Gazze'deki Hükümete Katılımını Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas'ın Gazze'deki teknokrat hükümete katılma önerisini reddetti. Başbakan Netanyahu ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı arasında yapılan toplantıda, Gazze'deki ateşkesin sağlamlaştırılması üzerine görüşmeler yapıldı.

KAHİRE, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Hamas'ın Gazze'deki teknokrat hükümete katılmasına dair öneriyi reddettiği öğrenildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan kaynaklar, bu bilgiyi İsrail'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşat arasında Kudüs'te yapılan bir toplantıda paylaştığını söyledi.

Kaynaklar, görüşmelerin Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırma, Mısır liderliğindeki uluslararası gücün konuşlandırılması ve 1.000 Filistinli polis memurunun Hamas'ın kontrolü devretmesinin ardından bölgenin güvenliğini sağlamasına izin verilmesi konularına odaklandığını belirtti.

Toplantıda Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturulması konularının da ele alındığı kaydedildi. Görüşmeleri "son derece başarılı" olarak nitelendiren kaynaklar, görüşmeler neticesinde ateşkesin uygulanmasında bazı "önemli ilerlemeler" sağlandığını ifade etti.

Netanyahu'nun ofisinden daha önce yapılan açıklamada iki tarafın, ABD destekli ateşkes planının ilerletilmesi, İsrail-Mısır ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.