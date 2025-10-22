İsrail, Hamas'ın Gazze'deki Hükümete Katılımını Reddetti

KAHİRE, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Hamas'ın Gazze'deki teknokrat hükümete katılmasına dair öneriyi reddettiği öğrenildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan kaynaklar, bu bilgiyi İsrail'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşat arasında Kudüs'te yapılan bir toplantıda paylaştığını söyledi.

Kaynaklar, görüşmelerin Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırma, Mısır liderliğindeki uluslararası gücün konuşlandırılması ve 1.000 Filistinli polis memurunun Hamas'ın kontrolü devretmesinin ardından bölgenin güvenliğini sağlamasına izin verilmesi konularına odaklandığını belirtti.

Toplantıda Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturulması konularının da ele alındığı kaydedildi. Görüşmeleri "son derece başarılı" olarak nitelendiren kaynaklar, görüşmeler neticesinde ateşkesin uygulanmasında bazı "önemli ilerlemeler" sağlandığını ifade etti.

Netanyahu'nun ofisinden daha önce yapılan açıklamada iki tarafın, ABD destekli ateşkes planının ilerletilmesi, İsrail-Mısır ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilmişti.