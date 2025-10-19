Haberler

İsrail, Hamas'ın Ateşkesi İhlal Ettiğini İddia Ederek Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırıları başlattı. Ordu, saldırıların Hamas'ın saldırılarına karşı düzenlendiğini savunuyor. Hamas ise ateşkese bağlı olduklarını belirtti.

İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.

Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.

Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
