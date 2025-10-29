Haberler

İsrail, Hamas'ın Ateşkesi İhlal Etmesi Üzerine Yeni Saldırılar Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle Gazze'ye yönelik saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulandığını duyurdu. Açıklamada, hedef alınan 30 militanın komuta pozisyonunda olduğu belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze'ye yönelik saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmasına başlandığını bildirdi.

y İsrail Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda ve onlarca terör hedefinin ve militanın vurulduğu bir dizi saldırının ardından, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesine yanıt olarak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ateşkesin yeniden uygulanmasını başlattı. Saldırılar kapsamında, IDF ve İsrail Güvenlik Teşkilatı (ISA), Gazze'de faaliyet gösteren terör örgütleri içinde komuta pozisyonunda bulunan 30 militanı hedef aldı. IDF, ateşkes anlaşmasını korumaya devam edeceğini ve her türlü ihlale kararlılıkla karşılık vereceğini açıkladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.