İsrail, Hamas'ın Ateşkesi İhlal Etmesi Üzerine Yeni Saldırılar Düzenledi

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze'ye yönelik saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmasına başlandığını bildirdi.

y İsrail Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda ve onlarca terör hedefinin ve militanın vurulduğu bir dizi saldırının ardından, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesine yanıt olarak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ateşkesin yeniden uygulanmasını başlattı. Saldırılar kapsamında, IDF ve İsrail Güvenlik Teşkilatı (ISA), Gazze'de faaliyet gösteren terör örgütleri içinde komuta pozisyonunda bulunan 30 militanı hedef aldı. IDF, ateşkes anlaşmasını korumaya devam edeceğini ve her türlü ihlale kararlılıkla karşılık vereceğini açıkladı."