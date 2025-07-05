İsrail, Hamas'ın Ateşkes ve Esir Takası Önerisine Yanıtını Aldı

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İsrail basını, Tel Aviv'in Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası önerisine yanıtını arabuluculardan aldığını bildiriyor. İsrail heyetinin, müzakereler için Katar'a gitmesi bekleniyor.

İsrail basını, Tel Aviv'in, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası önerisine yanıtını arabuluculardan teslim aldığını yazdı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili kaynağa dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası önerisine yanıtını arabuluculardan teslim aldı ve bunun ayrıntılarını görüşüyor.

Kaynak, İsrail heyetinin söz konusu öneriyle ilgili müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesinin beklendiğini ifade ederek, ziyaretin tarihini belirtmedi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas'ın anlaşma maddelerinin değiştirilmesi yönündeki üç ana talepte ısrarcı olduğu kaydedildi.

Bu taleplerin ilkinin, Gazze Şeridi'nde eski insani yardım dağıtım modeline geri dönülmesi, ikincisinin 60 günlük ateşkesin sona ermesinden sonra ne olacağı ve bir diğerinin ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

İsrail Hayom gazetesi de ülkedeki tahminlere göre, görüşmelerin sürdürülmesinde en büyük zorluğun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilme haritası konusunda yaşanacağını yazdı.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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