İsrail, Hamas'ın Ateşkes Teklifini Reddetti

İsrail, Hamas'ın Ateşkes Teklifini Reddetti
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İsrail, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine Hamas'ın verdiği cevabın 'kabul edilemez' olduğunu belirtti. Saldırıların süreceği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese yanaşmayan İsrail, ABD Bakanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ateşkes önerisine Hamas'ın cevabının "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın Witkoff'un önerisine cevabının "kabul edilemez" olduğunu ve "süreci geriye götürdüğünü" iddia etti.

Açıklamada, "İsrail, esirlerinin serbest bırakılması için güncellenen Witkoff çerçevesini kabul etmiş olsa da Hamas reddinde ısrar etmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de tutulan esirleri geri getirme ve Hamas'ı yenmek için çabalarını sürdüreceği belirtilen açıklamada saldırıların süreceği ima edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevaba ilişkin, "Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor." açıklamasında bulunmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla en az 54 bin kişinin ölümüne neden olurken uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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