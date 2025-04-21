İsrail, Hamas ile Esir Takası Sonrası Filistinlileri Yeniden Gözaltına Almayı Planlıyor

İsrail'in Hamas ile yapılan esir takası kapsamında daha önce serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına almayı planladığı belirtildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, yeni ateşkes anlaşmasında kendi şartlarını Hamas'a kabul ettirmek için baskı oluşturmak amacıyla daha önce serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına almayı planlıyor.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellenmesi ve Han Yunus'un doğusundaki Mevasi bölgesinde bulunan tek elektrik hattının da kesilmesinin ardından İsrail, Hamas'a karşı "dramatik bir adım" atmaya hazırlanılıyor.

Bu bağlamda İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs başta olmak üzere daha önceki anlaşmada serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına almayı planlanıyor.

Haberde, İsrail'in "gözaltı operasyonlarını toplu şekilde gerçekleştirme" konusunu gündemine aldığı belirtildi.

Bu konunun daha önceki toplantılarda da tartışıldığı ancak güvenlik teşkilatının bu öneriyi her fırsatta "hatalı" şeklinde değerlendirerek reddettiği aktarıldı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere İsrailli bakanların bu konuda baskı yaptığı ve son günlerde konunun yeniden masaya yatırıldığı kaydedildi.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edilmişti. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverilmişti.

Anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ererken İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini kesmişti.

İsrail ordusu,18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu.