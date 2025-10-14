İsrail, Hamas ile Anlaşma Kapsamında Esirlerin Cesetlerini Teslim Almaya Başladı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini teslim sürecinin başladığını duyurdu.

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyindeki buluşma noktasına giderek İsrailli esirlerin cesetlerini teslim alma sürecini başlattıkları belirtildi.

İsrail kamuoyunun konuya "hassasiyetle yaklaşması" gerektiği ifade edilen açıklamada, resmi kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi istenildi.

Açıklamada, Hamas'ın "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli çabayı göstermesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşının bu akşam saatlerinde teslim edileceğini duyurmuştu.