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İsrail-Hamas çatışmasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21.978'e yükseldi

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Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.978'e yükseldiğini açıkladı.

GAZZE, 2 Ocak (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının patlak vermesinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.978'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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