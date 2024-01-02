İsrail-Hamas çatışmasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21.978'e yükseldi

GAZZE, 2 Ocak (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının patlak vermesinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.978'e yükseldiğini bildirdi.