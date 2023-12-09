İsrail, Hamas'a karşı geniş çaplı saldırı düzenliyor

İsrail, Hamas'ın İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan beklenmedik saldırısına misilleme olarak Gazze'de Hamas'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenliyor. Çatışmalarda şu ana kadar 17.487 Filistinlinin öldüğü ve 46.000'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZZE, 9 Aralık(Xinhua) -- İsrail 7 Ekim'den bu yana, Hamas'ın İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan beklenmedik saldırısına misilleme olarak Gazze'de Hamas'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenliyor. Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, çatışmalarda şu ana kadar 17.487 Filistinlinin öldüğünü ve 46.000'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.