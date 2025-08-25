İsrail Halkının Yüzde 74'ü Gazze Saldırılarına Son Verilmesini Destekliyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 74'ünün Gazze'deki saldırıların sonlanmasına sıcak baktığını ortaya koydu.

İsrail'deki Walla haber sitesi, AGAM araştırma enstitüsü tarafından yapılan anketin sonuçlarını haberleştirdi.

Buna göre, İsraillilerin yüzde 74'ü esir takası anlaşması kapsamında "savaşın sonlandırılmasını" desteklerken, yüzde 26'sı buna karşı çıkıyor.

Yüzde 26'lık kesim, İsrailli esirlerin hayatı tehlikeye girecek olsa bile Gazze'deki saldırıların devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.