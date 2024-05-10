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İsrail Güvenlik Kabinesi, Refah kentindeki kara saldırılarının alanını genişletme kararı aldı

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İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtildi.

İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün gece Refah'taki kara saldırılarını genişletme kararı aldı.

Haberde kaynaklardan birinin, Refah'daki saldırıları genişletme kararının, ABD Başkanı Joe Biden'ın "kırmızı çizgisinin aşılması" olarak yorumlanabilecek eylemleri içerdiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile esir takası görüşmelerine dair "çabalara devam edilmesi" konusunda talimat verdiği ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı fikirleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu karara karşı oy kullandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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