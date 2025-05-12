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İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Batı Şeria'nın 'C' Bölgesinde Arazi Tescili Kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Batı Şeria'nın 'C' Bölgesinde Arazi Tescili Kararı
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İsrail, Batı Şeria'nın 'C' bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay verdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu kararın Yahudi yerleşimlerinin itibarı açısından önemli olduğunu ve Filistin Yönetimi'nin kontrol girişimlerini engelleyeceğini açıkladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan ve tamamen İsrail'in kontrolünde olan "C" bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay verdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, dünkü oturumunda kabinenin arazi tescil işlemlerinin yeniden başlamasına onay verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da kararın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin "itibarını yeniden kazandıracağını ve Filistin Yönetimi'nin C bölgesini kontrol etme girişimlerini başarısızlığa uğratacağını" belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, sürecin Savunma Bakanlığı liderliğinde yürütüleceğini söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerini 1967'deki işgalin ardından dondurmuştu. Oslo Anlaşması uyarınca ise Filistin Yönetimi yalnızca "A" ve "B" bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor, "C" bölgesi bu yetkinin dışında tutulmuştu.

Yeni kararla, İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, "C" bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi'nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024'te, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" bulunduğunu vurgulamış ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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