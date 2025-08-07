İsrail Güvenlik Kabinesi'nde Gazze İşgali Tartışmaları

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail basınında yer alan haberde, devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.

Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun karşı olmasına rağmen Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'nin tamamının işgali planına onay verilmesi bekleniyor.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.