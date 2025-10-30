Haberler

İsrail Güvenlik Kabinesi, Lübnan'a Saldırıları Arttırmayı Değerlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güvenlik kabinesi, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sebebiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere toplandı. Başbakan Netanyahu, bu konuyu ele almak için bir güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek.

İsrail güvenlik kabinesi, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Yerel basının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuda bir güvenlik istişare toplantısı da düzenleyecek.

İsrail güvenlik kabinesinin diğer konularla birlikte Lübnan konusunu görüşmek üzere toplandığı belirtilirken bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın savunma ve saldırı kabiliyetini geri kazanmaya ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalıştığını iddia etti.

Tel Aviv yönetiminin bu nedenle Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendirdiği ve Netanyahu'nun konuyu ele almak için sınırlı bir güvenlik istişare toplantısı da düzenleyeceği bildirildi.

İsrail basını, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırabileceğini aktarmıştı.

Bugün Lübnan'a hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusunun, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, orduya, İsrail ordusunun karadan ülke topraklarına girmesine karşı koyması talimatını vermişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış

Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.