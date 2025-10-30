İsrail Güvenlik Kabinesi, Lübnan'a Saldırıları Arttırmayı Değerlendiriyor

İsrail güvenlik kabinesi, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Yerel basının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuda bir güvenlik istişare toplantısı da düzenleyecek.

İsrail güvenlik kabinesinin diğer konularla birlikte Lübnan konusunu görüşmek üzere toplandığı belirtilirken bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın savunma ve saldırı kabiliyetini geri kazanmaya ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalıştığını iddia etti.

Tel Aviv yönetiminin bu nedenle Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendirdiği ve Netanyahu'nun konuyu ele almak için sınırlı bir güvenlik istişare toplantısı da düzenleyeceği bildirildi.

İsrail basını, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırabileceğini aktarmıştı.

Bugün Lübnan'a hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusunun, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, orduya, İsrail ordusunun karadan ülke topraklarına girmesine karşı koyması talimatını vermişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.