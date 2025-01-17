- İsrail güvenlik kabinesi, hükümete ateşkes anlaşmasını onaylamasını tavsiye etti

Hükümet ilerleyen dakikalarda toplanacak

TEL AVİV - İsrail güvenlik kabinesi, hükümete Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasını tavsiye etti.

İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele almak üzere toplandı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin hükümete anlaşmayı onaylamasını tavsiye ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi (Güvenlik Kabinesi), hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti" denildi.

Ateşkes anlaşmasına nihai onayı verecek kabinenin ilerleyen dakikalarda toplanacağı belirtildi. İsrail medyası, kabinenin Türkiye saati ile 16.30'da toplanacağını aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti.