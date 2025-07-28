İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'yi Görüşmek Üzere Toplanıyor

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardım girişine izin verilmesi kararı sonrası aşırı sağcı bakanların istifa tehdidi altında Gazze'yi görüşmek üzere toplanıyor.

İsrail basını, güvenlik kabinesinde, Gazze'ye sözde "sınırlı miktarda insani yardım ulaştırılmasına" ilişkin 26 Temmuz Cumartesi akşamı alınan kararların tartışılacağını yazdı.

Gazze Şeridi'ne havadan yapılan sınırlı miktarda insani yardımın aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in istifa tehditlerini beraberinde getirdiği öne sürülürken, toplantının gündeminde Gazze'ye saldırılar, müzakereler ve insani yardım gibi önemli konuların yer aldığı aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 26 Temmuz'daki güvenlik toplantısına çağırmadığı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich'in güvenlik kabinesine davet edildiği belirtildi.

Ben-Gvir ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze'ye kısıtlı miktarda dahi insani yardım girişine karşı olduğunu dile getirerek bölgeye sadece saldırı yapılması ve "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'de 26 Temmuz'da yapılan güvenlik toplantısında, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" ve "kısıtlı miktarda" insani yardım dağıtılması kararı alınmıştı.