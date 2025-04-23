İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'ye İnsani Yardım Girişine İlişkin Karar Almadı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine ilişkin herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlıktan siyasi bir kaynak, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosuna ilişkin güvenlik kabinesinde bir karar alınmadığını söyledi.

İsrail'deki siyasi iradenin ise "herhangi bir durum gelişmesi karşısında" güvenlik teşkilatı ve İsrail ordusundan, "Hamas'ın insani yardımları kontrol etmesinin önlenmesini talep ettiği" aktarıldı.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Gazze'de sağlık hizmetlerinin çökmek üzere olduğu, açlık, salgın hastalıkların yayılmaya başladığı, 7 Ekim'den bugüne en ağır insani koşulların yaşandığı uyarısı yapıyor.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.