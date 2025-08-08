İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze İşgali Planını Onayladı

KUDÜS, 8 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgalini öngören planı onayladı. Planla ilgili açıklama, cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapıldı.

Netanyahu, perşembe günü kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği demeçte, "Hamas'ı ortadan kaldırmak" için Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini söylemişti.

Netanyahu, "Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Güvenlik çemberi oluşturmak istiyoruz. Bizi tehdit etmeden ve Gazze halkına iyi bir yaşam sunarak onu düzgün şekilde yönetecek Arap güçlerine teslim etmek istiyoruz" dedi.

Hamas ise yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının "müzakerelerin gidişatında açık şekilde geri dönüşe işaret ettiğini ve son görüşme turundan çekilmesinin ardındaki gerçek nedenleri ortaya koyduğunu" belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 9.752 Filistinli hayatını kaybederken, 40.004 kişinin de yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61.258'e, yaralı sayısı ise 152.045'e ulaştı.