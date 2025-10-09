Haberler

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Onaylamak İçin Toplanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanacak. Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu elde edilen anlaşmanın onaylanması bekleniyor. İsrail ordusu da ateşkesle birlikte bazı birliklerini Gazze'den çekmeye hazırlanıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
